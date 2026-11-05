Çınarcık Devlet Hastanesi çalışanlarına itfaiyeden uygulamalı yangın eğitimi verildi

Çınarcık Devlet Hastanesi çalışanlarına itfaiyeden uygulamalı yangın eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık Devlet Hastanesi çalışanlarına yangına ilk müdahale ve tahliye yöntemlerini anlattı. Uygulamalı bölümde yangın söndürme tüpünün kullanımı gösterildi, çalışanlar tüple müdahale uygulaması yaptı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hastane personeline yangın söndürme ve yangından korunma eğitimi verildi.
Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Çınarcık Devlet Hastanesi çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitimde, yangına ilk müdahale, yangından korunma yolları ve yangın sırasında doğru tahliye yöntemleri anlatıldı.
Görsel sunumlarla desteklenen teorik eğitimde, yangın çeşitleri ile söndürme çalışmalarında kullanılan kıyafet, araç ve gereçler hakkında bilgi verildi.
Eğitimin uygulamalı bölümünde ise itfaiye ekipleri yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılacağını gösterdi. Hastane çalışanları da tüp kullanarak yangına müdahale uygulaması yaptı.
Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki yangın güvenliği eğitimlerini sürdürdüğü bildirildi.