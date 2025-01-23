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Çin Yeni Yılı İçin Hazırlıklar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Çin Yeni Yılı İçin Hazırlıklar Tüm Hızıyla Devam Ediyor
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Bu yıl 29 Ocak'ta başlayan Yılan Yılı nedeniyle Çin'de kutlamalar ve geleneksel etkinlikler sürüyor. Çin halkı Bahar Bayramı öncesinde hazırlıklarını tamamlıyor.

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Bu yıl 29 Ocak'a denk gelen 2025 Çin Yeni Yılı nedeniyle Çin'in dört bir yanında hareketlilik yaşanıyor. Çin halkı, Yılan Yılı'nın başlangıcına işaret eden ve Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı öncesi geleneksel adetlerini yerine getirerek kutlama ve şenliklere katılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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