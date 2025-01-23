Çin Yeni Yılı İçin Hazırlıklar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Bu yıl 29 Ocak'a denk gelen 2025 Çin Yeni Yılı nedeniyle Çin'in dört bir yanında hareketlilik yaşanıyor. Çin halkı, Yılan Yılı'nın başlangıcına işaret eden ve Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı öncesi geleneksel adetlerini yerine getirerek kutlama ve şenliklere katılıyor.