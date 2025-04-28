Çin, Yeni Veri Röle Uydusunu Uzaya Fırlattı

XİCHANG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir veri röle uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.

Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle pazar günü Beijing saatiyle 11.54'te fırlatılan Tianlian II-05 uydusu, başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi.

Tianlian II-05, Çin'in Dünya'yla eş zamanlı yörüngede faaliyet gösteren ikinci nesil veri röle uydusu olarak öne çıkıyor.

Uydu, uzay mekikleri ve uzay istasyonları gibi insanlı uzay araçları ve Dünya'nın orta ve alçak yörüngesindeki kaynak uyduları için veri rölesi ve telemetri, izleme ve komuta hizmetleri ve uzay aracı fırlatmaları için telemetri, izleme ve komuta desteği sağlayacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 572. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.