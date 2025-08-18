Çin, Yeni Uydu Grubunu Uzaya Fırlattı

Çin, Yeni Uydu Grubunu Uzaya Fırlattı
Çin, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden alçak Dünya yörüngesine yeni bir uydu grubu gönderdi. Bu, internet kümesi oluşturacak dokuzuncu uydu örneği olarak kaydedildi.

ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde yer alan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir alçak Dünya yörünge uydu grubu gönderdi.

ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İnternet kümesi oluşturacak türünün dokuzuncu örneği olan uydu grubu, modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle pazar günü Beijing saatiyle 10.15'te uzaya fırlatıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
