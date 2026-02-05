Haberler

Çin, ABD ve Rusya Arasında Sona Eren Yeni Start Anlaşmasıyla İlgili "Yeni Nükleer Görüşmelere Katılmayacağını" Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, ABD ve Rusya arasında sona eren Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'na katılmayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, nükleer silahsızlanma müzakerelerine dahil olmalarının söz konusu olmadığını belirtti.

(ANKARA) - Çin, ABD ve Rusya arasında sona eren Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'na (Yeni START) ilişkin yaptığı açıklamada, "şu aşamada herhangi bir nükleer silahsızlanma görüşmesine katılmayacağını" bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Yeni START anlaşmasının süresinin sona ermesinin ardından ABD'nin "yeni nükleer görüşmelerde Çin'in de yer almasını istediği" yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, "ülkesinin nükleer kapasitesinin diğer iki süper güce kıyasla çok daha düşük seviyede olduğunu" aktardı. Lin, "Çin'in nükleer yetenekleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nınkilerle tamamen farklı bir ölçektedir ve bu aşamada nükleer silahsızlanma müzakerelerine katılmayacaktır" diye konuştu.

Sözcü Lin, Washington ve Moskova arasındaki Yeni START'ın bugün itibarıyla süresinin dolmasından dolayı Çin'in "üzüntü duyduğunu" ifade etti.

Anlaşmanın "küresel stratejik istikrarın korunması açısından büyük bir önem taşıdığını" belirten Lin, "uluslararası toplumun mevcut durumdan rahatsız olduğunu" kaydetti.

Çin Dışişleri Sözcüsü Lin Jian, "Uluslararası toplum, anlaşmanın sona ermesinin uluslararası silah kontrol rejimi ve küresel nükleer düzen üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerden geniş çapta endişe duymaktadır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı