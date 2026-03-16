Çin, "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydusunu fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli 'Yaogan-50 02' optik yer gözlem uydusunu Long March-6 roketiyle uzaya fırlattı. Uydunun, ulusal kadastro ve afet yönetimi için kullanılacağı belirtildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-50 02" uydusu, "Long March-6" roketiyle Şaanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 633'üncü taşıma görevi oldu.

Uzaktan algılama özelliğine sahip optik uydunun, ulusal kadastro ve toprak kaynaklarının takibi ile afet önleme ve giderme çalışmaları için kullanılacağı kaydedildi.

"Yaogan", Çincede "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı Batılı kaynaklar, bu sınıftaki optik uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor."

Kaynak: AA / Emre Aytekin
