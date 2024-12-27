Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma, yarın devam edecek
Narin davasında ikinci gün de karar çıkmadı! Kilit ismin ifadesi yarın
DEM Parti heyeti, yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidiyor
Tarih netleşti! DEM Parti İmralı'ya gidiyor
Ağabey Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Bizim köyü güzel bir köy zannetmeyin
Narin'in ağabeyi korkunç gerçeği itiraf etti: Yalnız biz biliriz

Çin, Yeni Nesil Amfibi Hücum Gemisi Sichuan'ı Denize İndirdi

Çin, Yeni Nesil Amfibi Hücum Gemisi Sichuan'ı Denize İndirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, 076 model ilk yeni nesil amfibi hücum gemisi Sichuan'ı Shanghai'da düzenlenen törenle denize indirdi. Gemi, Sichuan eyaletinden ismini alıyor ve bağımsız olarak geliştirildi.

1. ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Hücum gemisinin görüntüleri

Çin, 076 model ilk yeni nesil amfibi hücum gemisi Sichuan'ı cuma günü Shanghai'da denize indirdi.

ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, 076 model ilk yeni nesil amfibi hücum gemisi Sichuan'ı cuma günü Shanghai'da denize indirdi.

Adını Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinden alan ve bağımsız olarak geliştirilen gemi, tanıtım ve isim verme töreninin ardından denize indirildi. Gemiye 51 gövde numarası verildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Esad ailesine kötü haber! Yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandılar
img

3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
img

Amca Salim Güran'dan duruşmaya damga vuran DEM Parti sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DSG elebaşı Mazlum Abdi: Sınırları Şam hükümetine teslim etmeye hazırız
Terör elebaşı: Sınırları Şam hükümetine teslim etmeye hazırız
Şam Valisi'nden dikkat çeken Türkiye mesajı: Bunu hiç unutmayacağız
Şam Valisi'nden dikkat çeken Türkiye mesajı: Bunu hiç unutmayacağız
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Asgari ücreti doğru tahmin eden isimden döviz ve altın öngörüsü
Asgari ücreti doğru tahmin eden isimden döviz ve altın öngörüsü
Fatih Erbakan: Bir yanda ABD, bir yanda YPG biz de Emevi Camii'nde namaz kılıyoruz
Kalın'ın Emevi Camii'nde kıldığı namaz için çok konuşulacak yorum

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 82. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 20 Aralık Canlı izle! Endaze nedir? (Kim Milyoner Olmak İster) Yalı Çapkını 89. bölüm tek parça full HD bölüm izle! Yalı Çapkını 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 89. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle 21.21 saat anlamı nedir? 21 21 saat aşk anlamı 2025! Arka Sokaklar neden yok? (RTÜK) Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yeni bölüm yok mu 27Aralık Cuma? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? En Hamarat Benim kim kazandı? 27 Aralık Cuma En Hamarat Benim kim 1. oldu! Epic Games çöktü mü, sorun nasıl çözülür? Son dakika Epic Games Store problem mi var 27 Aralık Cuma? 20.20 saat anlamı nedir? 20 20 saat aşk anlamı 2025!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.