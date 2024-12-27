Çin, Yeni Nesil Amfibi Hücum Gemisi Sichuan'ı Denize İndirdi

1. ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Hücum gemisinin görüntüleri

Çin, 076 model ilk yeni nesil amfibi hücum gemisi Sichuan'ı cuma günü Shanghai'da denize indirdi.

ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, 076 model ilk yeni nesil amfibi hücum gemisi Sichuan'ı cuma günü Shanghai'da denize indirdi.

Adını Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinden alan ve bağımsız olarak geliştirilen gemi, tanıtım ve isim verme töreninin ardından denize indirildi. Gemiye 51 gövde numarası verildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)