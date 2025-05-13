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Çin Yeni İletişim Teknolojisi Test Uydusunu Uzaya Fırlattı

Çin Yeni İletişim Teknolojisi Test Uydusunu Uzaya Fırlattı
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Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir iletişim teknolojisi test uydusu fırlattı. Uzun Yürüyüş-3C roketi ile başarıyla yörüngeye yerleştirilen uydu, çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojisi testlerini gerçekleştirecek.

XİCHANG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin salı günü ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir iletişim teknolojisi test uydusu fırlattı.

Uzun Yürüyüş-3C roketiyle Beijing saatiyle 02.09'da fırlatılan uydu önceden belirlenen yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Uydu temel olarak çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojisi doğrulama testlerini gerçekleştirmek için kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 575. görevi oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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