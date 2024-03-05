Çin yapımı uçaklar Laos'a ulaştı

ÇEKİM TARİHİ: 4 Mart 2024

COMAC tarafından üretilen uçakların çeşitli görüntüleri

Çin Ticari Uçak Limited Şirketi (COMAC) tarafından üretilen C919 ve ARJ21 tipi Çin yapımı uçaklar, sabit teşhir ve test uçuşu için Pazartesi günü Laos'a ulaştı.

İki jet yolcu uçağı, Çin dışındaki ilk hava gösterilerini gerçekleştirdikleri 2024 Singapur Havacılık Fuarı'nı tamamladıktan sonra Vietnam'a ve oradan da Laos'a uçtu.

Laos Havayolları Genel Müdürü Khamla Phommavanh, "C919 ve ARJ21'in bugünkü gösterilerine katılmaktan mutluluk ve onur duyuyorum" dedi.

Phommavanh, iki jet uçağının da uluslararası güvenlik standartlarına sahip, konforlu bir iç mekan ve dayanıklı dış tasarımla birleştirilmiş yüksek standartlı uçaklar olduğunu belirtti.

ARJ21-700, çift motorlu bir jet olup maksimum 90 koltuk kapasitesine sahip. Dar gövdeli bir yolcu uçağı olan C919 modelinde ise maksimum 192 koltuk kapasitesi bulunuyor.

ARJ21 tipi uçak, Viyentiyan kentinden turistik Luang Prabang kentine gidiş-dönüş rotasında test uçuşları gerçekleştirecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Viyentiyan'dan bildiriyor. (XHTV)