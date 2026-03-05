Çin Hükümet Raporu: Akıllı Ekonomiyi, Dijital ve Akıllı Kalkınmayı Teşvik Edeceğiz

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, "Yapay Zeka Artı" inisiyatifini ilerletecek ve yeni nesil akıllı terminaller ve yapay zeka ajanlarının kullanımını hızlandıracak. Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'ne görüşülmek üzere perşembe günü sunulan hükümet çalışma raporuna göre, kilit sektörlerde yapay zekanın büyük ölçekli ticari kullanımını teşvik edilecek.

Aynı gün sunulan 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) taslağına göre de çok modlu yapay zeka, yapay zeka ajanı, somutlaştırılmış yapay zeka ve sürü zekası gibi alanlarda teknolojik inovasyonların teşvik edilecek ve yapay genel zekanın geliştirilme yöntemleri araştırılacak.

Kaynak: Xinhua