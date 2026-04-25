Çin ve Vietnam, Beibu Körfezi'nde ortak sahil güvenlik devriyesi yaptı

Çin ve Vietnam sahil güvenlik birimlerinin, iki ülkenin kıyıdaş olduğu Beibu Körfezi'nde ortak devriye yaptığı bildirildi.

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, Çin ve Vietnam'dan birer sahil güvenlik filosu, 22-24 Nisan tarihlerinde Beibu Körfezi'nde, deniz sınır hattı boyunca belirlenen rotada devriye gezdi.

Devriye faaliyetinde balıkçı teknelerini izleyen ve teftiş eden taraflar, kanun koruma işbirliğine dair görüşmeler yaptı ve deneyim paylaşımında bulundu.

Bu, iki ülkenin 2006'dan bu yana bölgede yürüttüğü 30. ortak sahil güvenlik devriyesi oldu.

Çin ve Vietnam donanmaları da yıl içinde aynı bölgede ortak deniz tatbikatları düzenliyor.