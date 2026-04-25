Çin ve Vietnam, Beibu Körfezi'nde ortak sahil güvenlik devriyesi yaptı

Çin ve Vietnam sahil güvenlik birimlerinin, iki ülkenin kıyıdaş olduğu Beibu Körfezi'nde ortak devriye yaptığı bildirildi.

Çin ve Vietnam sahil güvenlik birimlerinin, iki ülkenin kıyıdaş olduğu Beibu Körfezi'nde ortak devriye yaptığı bildirildi.

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, Çin ve Vietnam'dan birer sahil güvenlik filosu, 22-24 Nisan tarihlerinde Beibu Körfezi'nde, deniz sınır hattı boyunca belirlenen rotada devriye gezdi.

Devriye faaliyetinde balıkçı teknelerini izleyen ve teftiş eden taraflar, kanun koruma işbirliğine dair görüşmeler yaptı ve deneyim paylaşımında bulundu.

Bu, iki ülkenin 2006'dan bu yana bölgede yürüttüğü 30. ortak sahil güvenlik devriyesi oldu.

Çin ve Vietnam donanmaları da yıl içinde aynı bölgede ortak deniz tatbikatları düzenliyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
81 ile okul güvenliği genelgesi! Tüm okullara kamera sistemi kurulacak

Okullarda her şey sil baştan değişiyor! İşte 81 ile gönderilen genelge
Haberler.com
500

Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat! Kilosu 300 liradan satılıyor

Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat! 300 liraya satılıyor
Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Altında 5 hafta sonra bir ilk
Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım
ABD'den Barzani ailesine darbe! Lüks malikane için harekete geçtiler

ABD'den Barzani ailesine darbe! Lüks malikane için harekete geçtiler
Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat! Kilosu 300 liradan satılıyor

Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat! 300 liraya satılıyor
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı, yerine Cihad Demirli atandı

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 numarasını görevden aldı
İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

Dev operasyon! Toprak altından çıktı, emniyetin koridorlarına sığmadı