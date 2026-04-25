Çin ve Tayland Stratejik Uyumu Güçlendirme Konusunda Anlaştı

BANGKOK, 25 Nisan (Xinhua) -- Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi cuma günü gerçekleştirdikleri görüşmede iki ülke arasındaki stratejik uyumun güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kaldı.

Mevcut çalkantılı uluslararası duruma değinen Anutin, Tayland'ın tek Çin politikasına bağlılığını yineleyerek, iki ülke liderlerinin ulaştığı mutabakatı hayata geçirmek üzere Çin ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Tayland'ın Çin ile işbirliği içinde çevrim içi kumar ve telekomünikasyon dolandırıcılığıyla kararlılıkla mücadele etmeye hazır olduğunu belirten Anutin, bunun iki ülke arasındaki dostluğun halk nezdinde daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmazlığının uygun şekilde çözümüne yönelik Çin'in aralıksız çabalarına teşekkür eden Anutin, Çin'in bu konuda yapıcı rolünü sürdürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Wang ise, Çin'in yeni enerji, altyapı, tarım ve diğer alanlarda Tayland ile işbirliğini genişletmeye, daha istikrarlı, müreffeh ve sürdürülebilir bir ortak geleceğe sahip Çin-Tayland topluluğunun inşasını teşvik etmeye ve bölgesel istikrar ile kalkınmaya sürekli yeni katkılar sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Wang, Tayland'ın çevrim içi kumar ve telekomünikasyon dolandırıcılığıyla mücadeleyi yoğunlaştırarak ikili ilişkiler için elverişli bir ortam oluşturmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Wang, Tayland ve Kamboçya'nın ortak dostu olarak Çin'in, iki tarafın diyaloğu yeniden başlatması, karşılıklı güveni yeniden inşa etmesi ve ilişkilerini geliştirmesi için platform oluşturmaya devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

