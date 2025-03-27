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Çin ve Tayland Ortak Deniz Tatbikatı Başladı

Çin ve Tayland Ortak Deniz Tatbikatı Başladı
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Çin'in Guangdong eyaletindeki Zhanjiang kentinde, Çin ile Tayland arasında 'Mavi Vuruş-2025' adlı ortak deniz tatbikatı başladı. Bu tatbikat, iki ülke arasında düzenlenen 6. ortak tatbikat olma özelliğini taşıyor.

ZHANJİANG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin ile Tayland arasında "Mavi Vuruş-2025" kod adıyla düzenlenen ortak deniz tatbikatı çarşamba günü Çin'in Guangdong eyaletinin Zhanjiang kentindeki askeri limanda başladı.

Tatbikat, deniz piyadeleri seviyesinden donanma filosu seviyesine kadar iki ülke arasında düzenlenen 6. ortak tatbikat olma özelliğine sahip.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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