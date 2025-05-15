Çin ve Sudan Stratejik Ortaklığın 10. Yıldönümünü Kutluyor

Çin ve Sudan Stratejik Ortaklığın 10. Yıldönümünü Kutluyor
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Sudan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ömer Muhammed Ahmed Sıddık ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın 10. yılına dair işbirliği ve destek taahhütlerinde bulundu.

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Sudan'ın yeni Dışişleri Bakanı olarak atanan Sudan'ın eski Beijing Büyükelçisi Ömer Muhammed Ahmed Sıddık ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, çarşamba günkü görüşmede Sudan Dışişleri Bakanı olarak atanan Sıddık'ı kutlayarak, Çin Büyükelçisi olarak görev yaptığı süre boyunca Çin-Sudan ilişkilerinin geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür etti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Sudan arasında stratejik ortaklığın kurulmasının 10. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, iki tarafı iki ülke lideri arasında varılan önemli mutabakatı hayata geçirmeye, ikili ilişkilerinde sürekli şekilde verimli sonuçlar elde etmek üzere çalışmaya ve iki halka fayda sağlamaya çağırdı.

Egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda Sudan'ı kararlılıkla desteklediklerini ifade eden Wang, ülkenin en kısa sürede barış, istikrar ve kalkınmaya ulaşması yönünde destek verdiklerini dile getirdi. Wang, kapasiteleri çerçevesinde insani yardım sağlamaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Sıddık ise Çin'i en önemli ortak ve güvenilir dost olarak gördüklerini, Çin'le işbirliğine öncelik verdiklerini ve Çin'i temel çıkarlarını koruma konusunda kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Yeni dışişleri bakanı olarak Sudan-Çin stratejik ortaklığının gelişmesini teşvik konusunda hiçbir çabadan kaçınmayacağını belirten Sıddık, Çin'in önerdiği önemli küresel inisiyatifleri uygulamak için işbirliği içinde çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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