Çin ve Şili Dışişleri Bakanları, Diplomatik İlişkilerin Kurulmasının 55. Yıldönümünü Kutladı

BEİJİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren Stork, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü dolayısıyla birbirine kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, pazartesi günü gönderdiği mesajında iki ülke liderlerinin stratejik liderliği altında Çin ile Şili arasındaki ilişkilerinin ilerleme kaydettiğini ve sürekli olarak yeni gelişme ve başarı sergilediğini söyledi.

Wang, iki bakanlık arasındaki etkileşimleri ve işbirliğini güçlendirmek, çeşitli alanlarda etkileşimleri ve çok taraflı işbirliğini artırmak ve Çin-Şili kapsamlı stratejik ortaklığını sürekli olarak yeni zirvelere taşımak üzere van Klaveren Stork ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Van Klaveren Stork ise Şili tarafının, iki ülkenin kapsayıcı ve etkin çok taraflılığı el üstünde tutma ve açık, adil ve korumacı olmayan bir uluslararası ticaret sistemi inşa etme çabalarını içtenlikle takdir ettiğini söyledi.

Van Klaveren Stork, Çin ile modern, dengeli ve ileriye dönük kapsamlı bir stratejik ortaklık inşa etmeye yönelik kararlılıklarını sürdüreceklerini de vurguladı.