Çin ve Rusya, ortak füze savunma tatbikatı yaptı

Güncelleme:
Çin ve Rusya'nın ortak düzenlediği füze savunma tatbikatı, Rusya topraklarında gerçekleştirildi. Tatbikatın üçüncü bir tarafı hedef almadığı ve uluslararası gelişmelerle bağlantılı olmadığı açıklandı.

Çin ve Rusya'nın, Rus topraklarında ortak füze savunma tatbikatı yaptığı bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke ordularının, bu ayın başında 3'üncü ortak füze savunma tatbikatını gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Rus topraklarında gerçekleştirilen faaliyetin detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, tatbikatın üçüncü bir tarafı hedef almadığı, güncel uluslararası ve bölgesel durumla ilgisinin bulunmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
