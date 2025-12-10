Haberler

Çin: Rusya ile Ortak Hava Devriyesi, Barış ve İstikrarı Koruma Kararlılığımızı Gösteriyor

Çin Savunma Bakanlığı, Çin ve Rusya'nın Doğu Çin Denizi ve Pasifik Okyanusu'nda gerçekleştirdiği ortak hava devriyesinin, bölgesel güvenlik sorunlarına yanıt verdiğini ve barış ile istikrarı koruma konusundaki kararlılıklarını gösterdiğini açıkladı.

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin ve Rusya hava kuvvetlerinin ortak devriyesinin, bölgesel güvenlik sorunlarını ele alma, barış ve istikrarı koruma konusundaki kararlılıklarını ve yeteneklerini sergilediğini bildirdi.

Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında Japon tarafının dile getirdiği endişelere yanıt veren Zhang, salı günü Doğu Çin Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun batısı üzerinde gerçekleştirilen ortak stratejik hava devriyesinin iki ülke ordusu arasında yapılan 10. ortak devriye olduğunu ve her yıl gerçekleşen işbirliği planı kapsamında yürütüldüğünü söyledi.

