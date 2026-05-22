Çin Dışişleri Bakanı, Moldovalı Mevkidaşı ile Görüştü

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini derinleştirerek iki halka daha fazla katkı sağlamak üzere Moldova ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile bir araya geldi.

Çin ve Moldova'nın dost ortaklar olduğunu ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluğa büyük önem verdiklerini belirten Wang, karşılıklı güveni daha da güçlendirmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek, ikili ilişkilerin gelişimine ivme kazandırmak ve iki halka fayda sağlamak üzere Moldova ile çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Wang, sorumluluk sahibi büyük bir ülke olan Çin'in, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı.

Wang, Moldova'nın, Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda sergilediği doğru tutumu takdir ettiklerini ve kendi halkının seçtiği, ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunda ilerlemesine destek verdiklerini ifade etti. Wang, Moldova'nın yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğine daha fazla katılımını memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Wang, iki tarafa da ekonomik ve ticari etkileşimi genişletme, yeşil enerji ve dijital ekonomi gibi yükselen sektörlerde işbirliğini güçlendirme ve hem eğitim, kültür, turizm alanlarında hem de gençler arasında etkileşimi artırma çağrısında bulundu.

Wang, iki tarafın da Çin'in önerdiği dört küresel inisiyatifi ortaklaşa hayata geçirmesi ve çok sayıdaki gelişmekte olan ülkenin meşru hak ve çıkarlarını koruması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Popşoi ise Çin ile ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiklerini belirterek, uluslararası meselelerde Çin'in üstlendiği öncü rolden övgüyle bahsetti.

Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını vurgulayan Popşoi, Çin ile karşılıklı fayda sağlayan ve kazan-kazan ortaklığını güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Popşoi, çok taraflılığı ve uluslararası arenada hukukun üstünlüğünü ortaklaşa savunmak üzere BM'nin de aralarında bulunduğu çok taraflı platformlarda Çin ile yakın şekilde çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

İki taraf, Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Wang, barış görüşmelerini destekleme yönündeki tutumlarını yineledi.

