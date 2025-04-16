Çin ve Mısır Hava Kuvvetleri Ortak Tatbikat Düzenliyor

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Mısır hava kuvvetleri, nisan ayının ortasından mayıs ayının başına kadar Mısır'da ortak tatbikat düzenleyecek.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, bu tatbikatın iki ülkenin hava kuvvetleri arasındaki ilk ortak tatbikat olacağı belirtildi. Açıklamada, tatbikatın tatbiki işbirliğinin geliştirilmesi ve iki ordu arasındaki karşılıklı güven ile dostluğun güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.