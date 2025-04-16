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Çin ve Mısır Hava Kuvvetleri Ortak Tatbikat Düzenliyor

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Çin ve Mısır hava kuvvetleri, nisan ortasından mayıs başına kadar Mısır'da ilk ortak tatbikatlarını gerçekleştirecek. Bu tatbikat, iki ülke arasındaki işbirliği ve güveni artırmayı hedefliyor.

BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Mısır hava kuvvetleri, nisan ayının ortasından mayıs ayının başına kadar Mısır'da ortak tatbikat düzenleyecek.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, bu tatbikatın iki ülkenin hava kuvvetleri arasındaki ilk ortak tatbikat olacağı belirtildi. Açıklamada, tatbikatın tatbiki işbirliğinin geliştirilmesi ve iki ordu arasındaki karşılıklı güven ile dostluğun güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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