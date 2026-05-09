Xinhua Başkanı, Mısır'ın Çin Büyükelçisi ile Görüştü

Çin'in Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Mısır'ın Beijing Büyükelçisi Halid Nazmi ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve medyanın rolü hakkında görüş alışverişinde bulundu.

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çin'in başkenti Beijing'de Mısır'ın Çin Büyükelçisi Halid Nazmi ile bir araya geldi.

Fu cuma günkü görüşmede, hem kadim medeniyetler hem de Küresel Güney'in önemli ülkeleri olan Çin ve Mısır'ın, günümüzde dünyada barış ve istikrarın korunmasında önemli güçler olduğunu söyledi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Mısır arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü olduğunu kaydeden Fu, Çin-Mısır ilişkilerinin derinleştirilmesine daha fazla medya ve düşünce kuruluşu gücüyle katkıda bulunmaya istekli olduklarını ifade etti.

Fu, iki tarafa da medya ve düşünce kuruluşu işbirliğini genişletme, Küresel Güney'in gelişimindeki deneyimleri paylaşma ve Çin ile Mısır arasında tatbiki işbirliği için yeni fırsatlar arama çağrısında bulundu.

Nazmi ise medyanın iki halk arasındaki iletişim ve anlayışın artırılmasında hayati bir rol oynadığını vurgulayarak, iki ülke arasındaki etkileşim ve işbirliğini geliştirmek ve bu iki kadim medeniyetin yeni bir canlılık yaymaya devam etmesine katkıda bulunmak üzere Xinhua ile işbirliğine istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
