Çin ile Kanada Yolcu ve Kargo Uçuşlarını Artıracak

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin ile Kanada ekonomik ve ticari faaliyetler ile sınır ötesi seyahatlere yönelik artan talebi karşılamak amacıyla iki ülke arasındaki yolcu ve kargo uçuşlarının sayısını artırma kararı aldı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi salı günü yaptığı açıklamada, söz konusu artışa ilişkin düzenlemenin iki ülkenin sivil havacılık otoriteleri arasında gerçekleştirilen yeni tur görüşmelerin ardından kararlaştırıldığını bildirdi.

Düzenleme kapsamında taraflar, yolcu uçuşlarının artırılmasının yanı sıra haftalık kargo uçuş kotasını her iki taraf için 10'dan 20'ye çıkarma konusunda anlaşmaya vardı.

