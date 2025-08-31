Çin ve Hindistan Liderlerinden İşbirliği Mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, iki ülkenin birbirini rakip değil işbirliği ortağı, tehdit değil kalkınma fırsatı olarak görmesi gerektiği mesajını verdi.

Şi, kadim uygarlıkların temsilcisi olan Çin ve Hindistan'ın dünyanın en kalabalık iki ülkesi ve "Küresel Güney"in kilit bir parçası olduğunu belirterek, "Ejderha ve filin bir araya gelmesi, dost ve iyi komşu olması hayati önem taşıyor." dedi.

Hindistan Başbakanı Modi de, iki ülkenin sınırdaki ihtilaflı bölgelerden geri çekilmesinin ardından bir barış ve istikrar atmosferinin hakim olduğunu, karşılıklı güven, saygı ve hassasiyet temelinde ilişkileri ilerletmeyi istediklerini vurguladı.

Modi'nin zirveye katılması, iki ülke arasında Himalayalar'daki ihtilaflı sınır hattındaki gerilimlerin çözümüne yönelik adımlarla başlayan yumuşama sürecinin belirginleştiren bir gelişme oldu. Hint lider, 7 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret etti.

Önceki ABD yönetiminin Pasifik'te Çin'e karşı dengeleyici müttefik olarak gördüğü Hindistan'ın, Donald Trump döneminde tarife artışlarına ve siyasi ötelemeye maruz kalırken Çin ile ilişkilerini denge içinde yürütmeye yöneldiği gözleniyor.

Çin-Hindistan sınır sorunu

Çin ile Hindistan arasında Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Tartışmalı sınır hattında 2020'de yaşanan çatışmayla doruk noktasına çıkan anlaşmazlığın çözümü için yürütülen müzakereler geçen yıl anlaşmayla sonuçlanmış, taraflar 22 Ekim 2024'te iki ülke arasındaki geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, anlaşmanın ardından, 23 Ekim 2024'te, Kazan'daki BRICS Liderler Zirvesi marjında yüz yüze görüşmüştü. İki lider, 5 yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelmişti.