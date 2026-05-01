Çin ve Endonezya'dan ortak QR ödeme sistemi

CAKARTA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Endonezya, her iki ülkede de kullanılabilen QR kod tabanlı ödeme sistemini hayata geçirdi. Bu, iki ülke arasında finansal işbirliğinin derinleştirilmesi ve dijital ödeme entegrasyonunun hızlandırılmasında önemli bir adım anlamına geliyor.

Endonezya Merkez Bankası'nın perşembe günü tanıttığı QRIS sistem, her iki ülkedeki kullanıcılara diğer ülkede bulundukları sırada QR kodlarını okutup perakende ödemelerini sorunsuz şekilde gerçekleştirme imkanı sağlıyor. Bu uygulamanın hem turizmi, ticari faaliyetleri ve halklar arası etkileşimi desteklemesi hem de Asya genelinde bölgesel ödemeye yönelik bağlantı imkanlarını güçlendirmesi bekleniyor.

Yeni sistem kapsamında yürütülen işbirliği, Endonezya Merkez Bankası'nın, yerel para birimlerinin daha yaygın kullanımını teşvik etme ve sınır ötesi ödemelerde, ABD doları başta olmak üzere küresel rezerv para birimlerine olan bağımlılığı azaltma çabalarını yansıtıyor.

Endonezya Merkez Bankası Başkanı Perry Warjiyo, başkent Cakarta'da düzenlenen lansmanda, söz konusu işbirliğinin, ikili finansal entegrasyonda sağlanan somut ilerlemeyi gösterdiğini vurguladı.

Warjiyo, "Bundan böyle Çin'e giden Endonezyalılar da Endonezya'yı ziyaret eden Çin vatandaşları da QRIS sistemini kullanabilecek. Tek ihtiyacınız cep telefonu" dedi.

Endonezya rupisi ile Çin yuanı arasında doğrudan yerel para birimi ile ödeme mekanizmasına dayanan sistemle, işlemlerde üçüncü taraf para birimleri devre dışı bırakılabiliyor. Uygulamanın, döviz kuru risklerini azaltması, işlem maliyetlerini düşürmesi ve her iki ülkenin finansal özerkliğini artırması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua