Çin, Vatandaşlarına İran Seyahati İçin Uyarıda Bulundu

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Çin'in Tahran Büyükelçiliği, vatandaşlarına İran'a seyahat etmekten kaçınmaları gerektiğini hatırlattı. İran'daki güvenlik durumunun karmaşık olduğu ve acil durumlara hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

Çin, vatandaşlarına İran'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesini yineledi.

Çin'i yöneten Komünist Partinin (ÇKP) yayın organı Global Times'ın haberine göre, Çin'in Tahran Büyükelçiliği, vatandaşlarına tekrardan İran'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunduğu bir bildiri yayımladı.

İran ile İsrail arasında ateşkese varılmasına rağmen İran'daki güvenlik durumunun hala "karmaşık" olduğu belirtilen bildiride, İran'da bulunan Çin vatandaşlarına, güvenlik uyarılarına uymaları, acil durumlara hazırlıklı olmaları ve hassas bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti. İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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