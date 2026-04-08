Çin Yeni İnternet Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi

Çin, Hainan eyaletinden başarıyla fırlatılan Uzun Yürüyüş-8 taşıyıcı roketi ile 18 internet uydusunu uzaya gönderdi.

HAİNAN, 8 Nisan (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-8 taşıyıcı roketiyle 18 internet uydusunu uzaya gönderdi.

Roket, salı günü yerel saatle 21.32'de Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatıldı. Roket, Qianfan Uydu Takımyıldızı için gönderilen 7'nci alçak yörünge internet uydu grubunu önceden belirlenmiş yörüngesine başarılı bir şekilde yerleştirdi.

Kaynak: Xinhua
