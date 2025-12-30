Haberler

Albüm: Çin, Tianhui-7 Uydusunu Uzaya Gönderdi

Çin, Tianhui-7 Uydusunu Uzaya Gönderdi
Güncelleme:
Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketi, Tianhui-7 uydusunu başarıyla yörüngesine yerleştirdi. Uydu, coğrafi haritalama ve bilimsel araştırmalar için kullanılacak.

JİUQUAN, 30 Aralık (Xinhua) -- Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketi, Çin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi. Beijing saatiyle 12.12'de fırlatılan roketle uzaya gönderilen Tianhui-7 uydusu önceden belirlenmiş yörüngeye başarılı şekilde yerleştirildi. Uydu temel olarak coğrafi haritalama, arazi kaynaklarına yönelik taramalar ve bilimsel araştırma gibi görevler yürütecek.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

