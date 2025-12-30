Albüm: Çin, Tianhui-7 Uydusunu Uzaya Gönderdi
Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketi, Tianhui-7 uydusunu başarıyla yörüngesine yerleştirdi. Uydu, coğrafi haritalama ve bilimsel araştırmalar için kullanılacak.
JİUQUAN, 30 Aralık (Xinhua) -- Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketi, Çin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi. Beijing saatiyle 12.12'de fırlatılan roketle uzaya gönderilen Tianhui-7 uydusu önceden belirlenmiş yörüngeye başarılı şekilde yerleştirildi. Uydu temel olarak coğrafi haritalama, arazi kaynaklarına yönelik taramalar ve bilimsel araştırma gibi görevler yürütecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel