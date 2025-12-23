Haberler

Çin'in Fırlattığı Uzun Yürüyüş-12a Y1 Roketinin İkinci Aşaması Planlanan Yörüngeye Yerleşti

Çin'in Fırlattığı Uzun Yürüyüş-12a Y1 Roketinin İkinci Aşaması Planlanan Yörüngeye Yerleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, kuzeybatısından Uzun Yürüyüş-12A Y1 taşıyıcı roketini uzaya başarıyla fırlatırken, birinci aşamanın geri kazanımı başarılı olamadı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin, ülkenin kuzeybatısından Uzun Yürüyüş-12A Y1 taşıyıcı roketini uzaya gönderdi. Salı günü fırlatılan roketin ikinci aşaması planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirilirken, birinci aşamanın geri kazanımı gerçekleştirilemedi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, ülkenin kuzeybatısından Uzun Yürüyüş-12A Y1 taşıyıcı roketini uzaya gönderdi. Salı günü fırlatılan roketin ikinci aşaması planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirilirken, birinci aşamanın geri kazanımı gerçekleştirilemedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İntihar etti' demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi

"İntihar" demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi
Sebastian Syzmanski bu akşam taraftarlarının önüne son kez çıkacak

Yıldız isim bu akşam Fenerbahçe'deki son maçına çıkacak
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası

TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası
'İntihar etti' demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi

"İntihar" demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi
Mustafa Balbay'ın 'Sanatçı' tanımı Sinan Burhan'ı kızdırdı: Ne sanatçısı, bunlar grup yapıyor

"Bunlar grup yapıyor" dedi, kadın konuk ne yapacağını bilemedi
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...