Çin'in Fırlattığı Uzun Yürüyüş-12a Y1 Roketinin İkinci Aşaması Planlanan Yörüngeye Yerleşti
Çin, kuzeybatısından Uzun Yürüyüş-12A Y1 taşıyıcı roketini uzaya başarıyla fırlatırken, birinci aşamanın geri kazanımı başarılı olamadı.
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin, ülkenin kuzeybatısından Uzun Yürüyüş-12A Y1 taşıyıcı roketini uzaya gönderdi. Salı günü fırlatılan roketin ikinci aşaması planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirilirken, birinci aşamanın geri kazanımı gerçekleştirilemedi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)