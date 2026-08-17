Çin, yeni uyduyu uzaya gönderdi
Çin, Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle yeni bir uyduyu başarıyla uzaya gönderdi. Pazartesi günü yerel saatle 11.02'de gerçekleştirilen fırlatma sonrası uydu, planlanan yörüngeye oturtuldu. Bu operasyon, Uzun Yürüyüş roket serisinin 664. uçuş görevi olarak kayıtlara geçti. Fırlatma, Çin'in uzay programındaki istikrarlı ilerlemeyi ve teknik kapasitesini bir kez daha ortaya koydu.
TAİYUAN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.
Pazartesi günü Beijing saatiyle 11.02'de Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu, planlanan yörüngeye başarılı şekilde yerleştirildi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 664. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Xinhua