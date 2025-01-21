Çin Uzay İstasyonu'ndan Dünya Dışı Yapay Fotosentez Deneyleri

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Dünya dışında yaşamın uzun süre devamına yönelik kilit öneme sahip zorluklar arasında kendi kendine yeterliliğin sağlanması ve Dünya kaynaklarına bağımlılığın azaltılması yer alıyor.

Ay regoliti ya da Mars atmosferindeki karbondioksit gibi sahada bulunan kaynaklar kullanılarak oksijen ve yakıt üretilmesi, dünya dışı kaynak kullanımının sağlanması ve Dünya kaynaklarına bağımlılığın en aza indirilmesinde kritik bir strateji olarak öne çıkıyor.

Bu bağlamda Çin'in uzay istasyonu, kısa süre önce dünya dışı yapay fotosentez teknolojisi konusunda deneyler yürüterek etkin karbondioksit dönüşümü ve oksijen yeniden üretiminin yörüngede doğrulanmasını tamamladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre bu atılım, ülkenin gelecekte yürüteceği insanlı derin uzay keşif görevleri açısından teknik bir temel işlevi görebilir.

Dünya dışı yapay fotosentez, dünya dışı ortamlarda fizyokimyasal yöntemler kullanarak karbondioksit ve suyu oksijen ve karbonlu bileşiklere dönüştürme sürecini ifade ediyor. Sahadaki kaynakların kullanılmasına dayanan bu yenilikçi yöntem, etkin karbondioksit dönüşümü ve oksijen yeniden üretimini mümkün kılıyor.

Öte yandan reaksiyonda kullanılan katalizörleri değiştirerek dünya dışı yapay fotosentez yoluyla çeşitli karbondioksit indirgeme ürünlerini seçerek üretmek de mümkün.

Bu ürünler arasında itici yakıt olarak kullanılabilen metan ve etilenin yanı sıra şeker sentezinde önemli bir hammadde olan formik asit de bulunuyor. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre bu, dünya dışında uzun süreli hayatta kalma ve gelecekte sahada kaynak kullanımı açısından büyük öneme sahip bir yetenek.

Çin'in uzay istasyonunda bulunan deney ekipmanları kullanılarak yapılan 12 yörünge deneyinde şu ana kadar hem oksijen hem de etilen üretimi başarıyla gerçekleştirildi.