Çin Ulusal Halk Kongresi: Taiwan Meselesi Çin-Abd İlişkilerindeki Kırmızı Çizgidir

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin'in en yüksek yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin Dış İlişkiler Komitesi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'in de aralarında bulunduğu ABD kongre üyeleri ve Taiwan lideri Tsai Ing-wen'in arasında ABD'de yapılan görüşmeye ilişkin Perşembe...

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin'in en yüksek yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin Dış İlişkiler Komitesi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'in de aralarında bulunduğu ABD kongre üyeleri ve Taiwan lideri Tsai Ing-wen'in arasında ABD'de yapılan görüşmeye ilişkin Perşembe günü açıklama yaptı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Çin'in güçlü muhalefeti ile resmi beyanlarını hiçe sayarak, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve diğer kongre üyeleri, 6 Nisan'da ABD'den "transit geçiş" yapan Tsai Ing-wen ile görüşmek için ısrar etmiştir. Bu hareket, Çin'in tek-Çin ilkesini ve Çin ve ABD arasındaki üç ortak bildirideki hükümleri ciddi şekilde ihlal etmiş, uluslararası hukuk ve ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde çiğnemiş ve Çin'in egemenliği ile toprak bütünlüğüne ağır şekilde zarar vermiştir. Çin'in Ulusal Halk Kongresi, bu tutuma şiddetle karşı çıkmakta ve kınamaktadır.

Dünyada sadece tek bir Çin var ve Taiwan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası. Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti de tüm Çin'i temsil eden tek yasal hükümettir. Kahire Deklarasyonu ve Potsdam Bildirisi de dahil olmak üzere bir dizi uluslararası hukuk belgesi, Çin'in Taiwan üzerindeki egemenliğini açık şekilde ortaya koymuştur. Taiwan'ın uluslararası hukukta Çin'in bir parçası olmaktan başka bir statüsü yoktur. ABD hükümetinin üçüncü en yüksek rütbeli yetkilisi McCarthy'nin bu hareketi, ABD'nin Çin'e Taiwan meselesine ilişkin verdiği taahhütleri ciddi şekilde bozmuştur ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" isteyen ayrılıkçı güçlere ciddi anlamda yanlış sinyaller göndermiştir. Bu hareket, tarihi gerçeği ve adaleti çiğnemiş, uluslararası hukuk düzenine de zarar vermiştir.

Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğü hiçbir ihlale veya ayrılığa tolerans göstermez. Ulusal Halk Kongresi tarafından formüle edilen ve yasalaştırılan Ayrılık Karşıtı Yasa, tek Çin ilkesine bağlı kalmak, "Taiwan'ın bağımsızlığını" hedefleyen ayrılıkçı faaliyetleri caydırmak ve Taiwan meselesine dış güçlerin müdahalesine karşı çıkmak da dahil olmak üzere önemli konularda açık hükümler içermektedir. "Çin'i kontrol altına almak için Taiwan'ı kullanmak" ve "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçleri desteklemek veya bu güçlere göz yummaya yönelik planlar başarısız olmaya mahkumdur. "Israrla dış destek isteyerek bağımsızlık arayan" ve ulusal anlamda yeniden birleşmeye zarar verecek her türlü eylem eninde sonunda adalet önüne çıkarılacaktır.

Taiwan meselesi, Çin'in temel çıkarlarının tam merkezinde ve Çin-ABD ilişkilerinin de siyasi temelinin kökeninde olup, Çin-ABD ilişkilerindeki geçilmemesi gereken ilk kırmızı çizgidir. ABD ve Taiwan arasındaki her türlü resmi etkileşime kararlılıkla karşı çıkıyoruz. ABD hükümeti ve Kongre'den, tek Çin ilkesini çarpıtmayı, engellemeyi ve içini boşaltmayı bırakmasını, kırmızı çizgiyi aşacak maceracı tutumlara son vermesini ve Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeline zarar vermeyi bırakmasını sert bir şekilde talep ediyoruz.