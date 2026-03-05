Haberler

Çin Başbakanı Li, Hükümet Çalışma Raporunu Ulusal Halk Kongresi'ne Sundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Başbakanı Li Qiang, Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumunda hükümet çalışma raporunu sundu. Oturumda milletvekilleri, 2026-2030 dönemini kapsayan 15. Beş Yıllık Plan'ın taslağını inceledi.

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumunun açılış toplantısında hükümet çalışma raporunu sundu, 5 Mart 2026.

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu perşembe günü sabah saatlerinde Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda başladı.

Açılış toplantısına Xi Jinping ve diğer parti ile hükümet yetkilileri katıldı.

Başbakan Li Qiang toplantıda hükümetin çalışma raporunu sundu.

Milletvekilleri ulusal ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik 15. Beş Yıllık Plan'ın (2026-2030) özet taslağını inceledi. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı 'Acil' koduyla talimat verdi

Savaş ülke ekonomisini fena vurdu, Cumhurbaşkanı harekete geçti
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Gizli bir törenle evlenen Tom Holland ve Zendaya'dan ilk kare

Dünyanın konuştuğu çifti bu kare ele verdi!
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu

Mesleklerini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız
Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı 'Acil' koduyla talimat verdi

Savaş ülke ekonomisini fena vurdu, Cumhurbaşkanı harekete geçti
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar

İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar