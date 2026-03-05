Çin Başbakanı Li, Hükümet Çalışma Raporunu Ulusal Halk Kongresi'ne Sundu

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumunun açılış toplantısında hükümet çalışma raporunu sundu, 5 Mart 2026.

Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu perşembe günü sabah saatlerinde Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda başladı.

Açılış toplantısına Xi Jinping ve diğer parti ile hükümet yetkilileri katıldı.

Başbakan Li Qiang toplantıda hükümetin çalışma raporunu sundu.

Milletvekilleri ulusal ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik 15. Beş Yıllık Plan'ın (2026-2030) özet taslağını inceledi. (Fotoğraf: Huang Jingwen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua