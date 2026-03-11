Haberler

Çin, Havacılık ve Robotikte Kullanılabilecek Dünyanın En Güçlü Karbon Elyafını Seri Üretime Geçirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, T1200 sınıfı ultra yüksek dayanımlı karbon elyafını tanıtarak, havacılık, uzay, alçak irtifa ekonomisi ve insansı robotik gibi alanlarda kullanılmak üzere yıllık yüz ton seviyesinde üretim kapasitesine ulaştı.

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin, yerli olarak geliştirilen T1200 sınıfı ultra yüksek dayanımlı karbon elyafını çarşamba günü tanıttı. Söz konusu malzemenin havacılık ve uzay, alçak irtifa ekonomisi ve insansı robotik gibi alanlarda kullanılması bekleniyor.

Çin Ulusal Yapı Malzemeleri Grup Şirketi'nin geliştirdiği bu yeni malzeme, yalnızca laboratuvar ortamında geliştirilen deneysel bir ürün olmanın ötesine geçerek yıllık yüz ton seviyesinde üretim kapasitesine ulaştı. Böylece Çin, bu seviyede karbon elyafının seri üretimini gerçekleştiren ilk ülke oldu.

Laboratuvar düzeyinden büyük ölçekli üretime geçilmesi, bu malzemenin yüksek teknoloji sektörlerinde kullanımının hızla yaygınlaşmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çapı insan saçının onda birinden daha az olan bu elyafın çekme direnci normal çeliğin 10 katı, yoğunluğu ise çeliğin yalnızca dörtte biri düzeyinde.

Kaynak: Xinhua
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! İstedikleri şeyi ilk kez o açıkladı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! İstedikleri şeyi ilk kez o açıkladı
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi

İran, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı

Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı