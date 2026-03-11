Çin, Havacılık ve Robotikte Kullanılabilecek Dünyanın En Güçlü Karbon Elyafını Seri Üretime Geçirdi

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin, yerli olarak geliştirilen T1200 sınıfı ultra yüksek dayanımlı karbon elyafını çarşamba günü tanıttı. Söz konusu malzemenin havacılık ve uzay, alçak irtifa ekonomisi ve insansı robotik gibi alanlarda kullanılması bekleniyor.

Çin Ulusal Yapı Malzemeleri Grup Şirketi'nin geliştirdiği bu yeni malzeme, yalnızca laboratuvar ortamında geliştirilen deneysel bir ürün olmanın ötesine geçerek yıllık yüz ton seviyesinde üretim kapasitesine ulaştı. Böylece Çin, bu seviyede karbon elyafının seri üretimini gerçekleştiren ilk ülke oldu.

Laboratuvar düzeyinden büyük ölçekli üretime geçilmesi, bu malzemenin yüksek teknoloji sektörlerinde kullanımının hızla yaygınlaşmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çapı insan saçının onda birinden daha az olan bu elyafın çekme direnci normal çeliğin 10 katı, yoğunluğu ise çeliğin yalnızca dörtte biri düzeyinde.

Kaynak: Xinhua