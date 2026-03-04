Çin: İç Talebi Artırmaya Yönelik Adımlar Güçlendirilecek

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumunun sözcüsü Lou Qinjian, iç talebi artırma stratejisi doğrultusunda bu yıl tüketimin aktif şekilde teşvik edileceğini ve güçlü bir iç pazarın oluşturulmasının destekleneceğini söyledi.

Lou çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, ülkenin yüksek kaliteli tüketim malları ve hizmetlerinin arzını genişleteceklerini belirtti. Lou, hizmet tüketimini artırmak, tüketim malları takas programını optimize etmek ve uluslararası bir tüketim ortamı oluşturmak için çaba gösterileceğini ifade etti.

Yaşam standartlarını iyileştirirken tüketici harcamalarını da artıracaklarını belirten Lou, bu çerçevede yüksek kaliteli istihdamı teşvik edeceklerini, kentsel ve kırsal bölge sakinleri için gelir artışı planı oluşturup uygulayacaklarını ve eğitim, çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve sağlık güvenliği sistemlerini iyileştireceklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua