Çin, Tiengong Uzay İstasyonu için Şıncou-22 Mekiğini Uzaya Gönderecek

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapan taykonot ekibini Dünya'ya getirecek Şıncou-22 personel mekiğinin uzaya gönderileceği bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, mekiğin, yarın, "Long March-2F Y22" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılacağı belirtildi.

Personel taşıyıcı mekik, bugüne kadarki uygulamanın aksine boş olarak uzay istasyonuna gönderilecek. Bundan önce istasyonda dönüşümlü görev yapan her taykonot ekibi, gidiş ve dönüş seferlerini uzay görevi ile aynı adı taşıyan mekiklerle yapıyordu.

Şıncou-20 mekiğiyle uzay istasyonuna taşınan taykonotların 5 Kasım'da planlanan dönüş seferi, mekikte uzay enkazının yol açtığı hasar nedeniyle ertelenmiş, taykonotlar görevi devrettikleri ekibi getiren Şıncou-21 mekiği ile 14 Kasım'da Dünya'ya dönmüştü.

İstasyonda yeni göreve başlayan Şıncou-21 ekibini geri getirmek üzere ise sonraki uzay görevi için hazırlanan Şıncou-22 mekiği istasyona gönderiliyor.

Tiengong Uzay İstasyonu'nda 3 kişilik taykonot ekibi, 6 ay süren seferlerle dönüşümlü görev alıyor.