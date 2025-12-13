Haberler

Çin, özel bir şirket tarafından geliştirilen uzay deney kapsülünü fırlattı

Güncelleme:
Çin, AZSPACE tarafından geliştirilen DEAR-5 adlı ticari uzay kapsülünü, Kuaycou-11 roketi ile uzaya fırlattı. Kapsül, 1 yıl boyunca yörüngede kalacak ve yeni uzay deneyleri için donanım taşıyacak.

Çin, özel bir şirket tarafından geliştirilen ticari amaçlı deney platformu olan kapsülü uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, "DEAR-5" adlı uzay kapsülü, "Kuaycou-11 Y8" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Pekin merkezli özel uzay şirketi AZSPACE tarafından geliştirilen DEAR-5, 300 kilogram taşıma kapasitesine sahip 1,8 metreküplük haznesiyle deney malzemelerinin ve donanımlarının yörüngede kullanılmasına olanak sağlıyor.

İlk kez fırlatılan DEAR-5 kapsülü, aralarında üniversiteler, araştırma enstitüleri ve şirketlerce yürütülecek 34 deneye ilişkin donanım ve malzeme taşıyor.

1 yıl boyunca yörüngede kalacak kapsülde mikro kütle çekimi, malzeme bilimi ve yeni uzay teknolojileri alanlarında deneyleri yapılacak. Bu sürede deneylere ilişkin veriler Dünya'ya iletilebilecek.

Yanlarında iki ince güneş paneli bulunan tepesi kesik silindir biçimli bir uzay kapsülü olan DEAR-5'te optik kamera, uzay çevre sensörleri, bitki yetiştirme ünitesi, mini laboratuvar ve esnek kapalı bölme gibi deneysel araç ve bölümler bulunuyor.

DEAR-5 ile mikro uydu "Şivang-5 02"nin de uzaya gönderildiği fırlatış, Kuaycou roketleri ile yapılan 33'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Sanayisi Şirketi (CASIC) tarafından geliştirilen katı yakıtlı Kuaycou-11 roketi, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1 tona kadar yük taşıyabiliyor.

