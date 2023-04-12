Çin Ticaret Bakanlığı: Çin ve Avustralya'nın Uzlaşması Faydalı İşbirliğini Gösteriyor

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Çin ile Avustralya'nın yakın zamanda Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesinde arpa anlaşmazlığı konusunda istişarelerde bulunup uzlaşmaya vardığını ve karşılıklı olarak faydalı işbirliği ruhunu sergilediğini söyledi.Salı günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan sözcü, ikisi de DTÖ üyesi olan Çin ve Avustralya'nın birbirlerinin de önemli ticari ortakları olduğunu belirtti.Sözcü, Çin'in diyalog, istişare ve işbirliği ruhuyla Avustralya'yla çalışarak birbirlerinin endüstriyel endişelerini dikkate alacağını ve DTÖ panel aşamasındaki iki konu da dahil olmak üzere ekonomik ve ticari anlaşmazlıklarını çözüme kavuşturacağını, böylelikle ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı ve uzun vadeli gelişmesini teşvik edeceğini söyledi.