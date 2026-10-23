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Çin, Tibet'teki 7,0'lık deprem için 50 milyon yuan acil yardım fonu ayırdı

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Çin, Tibet'teki 7,0'lık deprem için 50 milyon yuan acil yardım fonu ayırdı
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Çin, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ndeki 7,0 büyüklüğündeki deprem için acil yardıma 50 milyon, yeniden yapılanma ve iyileştirmeye 30 milyon yuan ayırdı. Nagqu'nun Baqen ilçesinde perşembe günü saat 22.33'te meydana gelen depremde 16 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı.

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki depremin ardından acil afet yardımı fonlarından 50 milyon yuan (yaklaşık 7,5 milyon ABD doları) tahsis ederken, yeniden yapılanma ve iyileştirme çalışmaları için de 30 milyon yuanlık ek kaynak ayırdı.

Nagqu kentine bağlı Baqen ilçesinde perşembe günü saat 22.33'te meydana gelen depremde 16 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı.

Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, arama-kurtarma çalışmalarını desteklemek ve depremden etkilenenlere yardım sağlamak üzere 50 milyon yuan tahsis etti. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ise hasar gören altyapı ile kamu hizmeti tesislerinin onarılmasına katkı sağlamak üzere merkezi bütçeden 30 milyon yuanlık ek ödenek ayırdı.

Kaynak: Xinhua
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