Çin, Tianwen-2 Uzay Keşif Aracını Fırlatacak
Çin, Tianwen-2 keşif aracını 29 Mayıs'ta Sichuan eyaletindeki fırlatma merkezinden uzaya göndermeyi planlıyor. Araç, 2016HO3 kod adlı asteroidden örnek alacak ve 311P kod adlı kuyruklu yıldızı inceleyecek.
XİCHANG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin, Tianwen-2 keşif aracını 29 Mayıs'ta Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletindeki fırlatma merkezinden uzaya göndermeyi planlıyor.
Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Tianwen-2, Dünya'ya yakın geçen 2016HO3 kod adlı asteroidden örnek alacak ve ana asteroid kuşağına ait 311P kod adlı kuyruklu yıldızı inceleyecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel