Çin, Tianqi Uydularını Başarıyla Uzaya Gönderdi
Çin, Tianqi takım uydusuna ait dört uyduyu CERES-1 Y4 roketiyle uzaya fırlattı. Fırlatma, Shandong eyaletindeki açık denizden gerçekleştirildi.
RİZHAO, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin, Tianqi takım uydusuna ait dört uyduyu perşembe günü uzaya göndererek planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştirdi.
Tianqi 33-36 uydularını taşıyan ticari CERES-1 Y4 taşıyıcı roketi, ülkenin doğusunda yer alan Shandong eyaleti yakınlarındaki sulardan Beijing saatiyle 18.18'de fırlatıldı.
Açık denizden yapılan fırlatma işlemi Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel