Çin, Tiangong Uzay İstasyonu'na Tianzhou-9 Kargo Uzay Aracını Fırlattı

Çin, Tiangong Uzay İstasyonu'na Tianzhou-9 Kargo Uzay Aracını Fırlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna malzeme taşımak üzere Tianzhou-9 kargo uzay aracını başarıyla fırlattı. Fırlatma, Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan gerçekleştirildi.

WENCHANG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin, yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna malzeme götürmek üzere Tianzhou-9 kargo uzay aracını salı günü erken saatlerde fırlattı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na (CMSA) göre, Tianzhou-9'u taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y10 roketi, Beijing saatiyle sabah 05.34'te güneydeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatıldı.

Fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra Tianzhou-9'un roketten ayrılarak planlanan yörüngeye başarıyla yerleştiğini ve kısa süre içinde Güneş panellerinin açıldığını duyuran ajans, fırlatmanın başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi

Muzaffer Nine birikimini teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık?

Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.