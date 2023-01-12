Çin Tarafından Üretilen, Bataryayla Çalışan Lokomotif Bangkok'ta Seferlere Başladı Güncel Haberler BANGKOK, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Demiryolu Araçları Şirketi (CRRC) Dalian Elektrikli Lokomotif Ltd. Şti. BANGKOK, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Demiryolu Araçları Şirketi (CRRC) Dalian Elektrikli Lokomotif Ltd. Şti. tarafından üretilen, bataryayla çalışan ilk lokomotif, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta istasyona yanaşıyor, 11 Ocak 2023. Lokomotif, Tayland'ın karbon emisyonlarını azaltırken demiryolu hizmetini iyileştirme çabalarına yardımcı olmak için Çarşamba günü Bangkok'ta seferlere başladı. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Bangkok Tayland Dalian Güncel Haberler

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