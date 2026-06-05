Çin, Uzaya Yeni Bir Uydu Grubu Gönderdi
Çin, Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-6 roketiyle Spacesail Constellation ticari uydu ağının parçası olan yeni bir uydu grubunu başarıyla uzaya gönderdi. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş roket serisinin 648. görevi oldu.
TAİYUAN, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin perşembe günü ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu grubu gönderdi.
Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 19.39'da fırlatılan uydu grubu, önceden belirlenen yörüngeye başarıyla yerleşti. Uydular, Çin'in büyük ölçekli ticari alçak yörünge uydu ağı olan Spacesail Constellation'ın bir parçasını oluşturacak.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 648. uçuş görevi oldu.
Kaynak: Xinhua