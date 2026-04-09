Çin, Uzaya Yeni İnternet Uydusu Grubu Gönderdi
TAİYUAN, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu grubu gönderdi.
Modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle perşembe günü Beijing saatiyle 03.38'de fırlatılan 21. alçak yörünge internet uydusu grubu önceden belirlenen yörüngeye girdi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 637. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Xinhua