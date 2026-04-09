Çin, Uzaya Yeni İnternet Uydusu Grubu Gönderdi

Çin, Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 21 alçak yörünge internet uydusunu başarıyla fırlattı. Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketi ile gerçekleştirilen fırlatma, roket serisinin 637. görevine işaret ediyor.

TAİYUAN, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu grubu gönderdi.

Modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle perşembe günü Beijing saatiyle 03.38'de fırlatılan 21. alçak yörünge internet uydusu grubu önceden belirlenen yörüngeye girdi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 637. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.

