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Çin, Taiyuan'dan Uzaktan Algılama Uydusu Fırlattı

Çin, Taiyuan'dan Uzaktan Algılama Uydusu Fırlattı
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Çin, Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yapılan fırlatmada, Yaogan-40 02 uydu grubunu başarıyla uzaya gönderdi. Uydular, elektromanyetik ortam tespiti ve teknik testler için kullanılacak.

TAİYUAN, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya uzaktan algılama uydu grubu gönderdi.

Fırlatma merkezinden yapılan açıklamaya göre pazar günü Beijing saatiyle 21.27'de Uzun Yürüyüş-3B roketinin modifiye edilmiş versiyonuyla fırlatılan Yaogan-40 02 uydu grubu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Uydular, elektromanyetik ortam tespiti ve ilgili teknik testlerin yürütülmesinde kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 574. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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