Çin, Taiyuan'dan Uzaktan Algılama Uydusu Fırlattı
Çin, Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yapılan fırlatmada, Yaogan-40 02 uydu grubunu başarıyla uzaya gönderdi. Uydular, elektromanyetik ortam tespiti ve teknik testler için kullanılacak.
TAİYUAN, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya uzaktan algılama uydu grubu gönderdi.
Fırlatma merkezinden yapılan açıklamaya göre pazar günü Beijing saatiyle 21.27'de Uzun Yürüyüş-3B roketinin modifiye edilmiş versiyonuyla fırlatılan Yaogan-40 02 uydu grubu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.
Uydular, elektromanyetik ortam tespiti ve ilgili teknik testlerin yürütülmesinde kullanılacak.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 574. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel