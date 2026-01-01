Çin: Taiwan'a Yönelik Son Karşı Önlemlere ve Bölgedeki Askeri Tatbikatlara Pek Çok Ülkeden Destek Açıklaması Geldi

BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, pek çok ülkenin, Taiwan bölgesine yönelik aldıkları son karşı önlemler ve ada çevresinde düzenledikleri son askeri tatbikatlara ilişkin destek mesajları açıkladığını belirterek, bu ülkelerin kendilerine verdiği güçlü desteği takdirle karşıladıklarını söyledi.

Çin son dönemde Taiwan ile ilgili konulara yönelik karşı önlemler ve cezalandırıcı ve caydırıcı önlemler almış, ardından aralarında Rusya, Küba, Sırbistan, Venezuela, Zimbabve ve Pakistan'ın da bulunduğu pek çok ülke, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun bu çerçevede Taiwan Adası yakınlarında düzenlediği askeri tatbikatlara destek verdiklerini açıklamıştı.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında bu ülkelerin, tek Çin ilkesine bağlılıklarını, Çin'in içişlerine dışarıdan müdahaleye karşı olduklarını ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunma çabalarını desteklediklerini yinelemiş olduklarını belirtti.

Lin, "Bu ülkeler, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu, Taiwan sorununun Çin'in içişlerine ait bir konu olduğunu ve 'Taiwan'ın bağımsızlığı'na' her ne şekilde olursa olsun karşı çıkılması gerektiğini vurgulamıştır. Bu ülkelerin verdiği güçlü desteği takdirle karşılıyoruz" dedi.

Lin, "Ulusal egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğümüzü koruma kararlılığından asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Çin, ulusun yeniden birleşmesi ve hayati önemdeki çıkarlarının savunulması konusundaki kararlılığından asla vazgeçmeyecektir. Çin, 'Taiwan'ın bağımsızlığı' yanlısı ayrılıkçı güçlerin dış güçlerle gizli işbirliği yapması ve Taiwan Boğazı'ndaki istikrarı bozmasını engelleme kararlılığından asla vazgeçmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Taiwan sorunu hakkında sınırı aşan ya da provokasyonlarda bulunan herkesin Çin'in sert tepkisiyle karşılaşacağını kaydeden Lin, Çin'in yeniden birleşme hedefini engellemeye yönelik tüm girişimlerin başarısız olacağını vurguladı.