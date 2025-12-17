BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, Çin anakarasının popüler sosyal medya uygulaması olan Rednote'u yasaklamasının, "çifte standartlı" siyasi manipülasyona tipik bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Zhu çarşamba günkü basın toplantısında, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin sözde "dolandırıcılıkla mücadele" çalışmalarının, gizli amaçlara yönelik bir bahaneden başka bir şey olmadığını ve asıl amaçlananın "Taiwan'ın bağımsızlığı" olduğunu ifade etti.

Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki iletişim kanallarını kesen ve Taiwan halkının, özellikle de genç neslin bilgiye erişim ve sosyal medya platformlarını kullanma özgürlüğünü elinden alan Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini sert dille eleştiren Zhu, bu tür eylemlerin ada halkı, özellikle de gençler arasında büyük bir hoşnutsuzluk ve muhalefet yarattığını belirtti.