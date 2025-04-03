Çin, Taiwan Çevresindeki Tatbikatların Gerekliliğini Savundu

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'in Taiwan Adası çevresindeki ortak tatbikatlarının, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik bir hamle olduğunu ve hiçbir dış gücün bunu eleştirme pozisyonunda olmadığını söyledi.

Guo çarşamba günkü basın toplantısında ABD, Avrupa Birliği ve Japonya'dan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı'nın kısa süre önce Taiwan Adası çevresinde düzenlediği ortak tatbikatları hakkındaki açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Guo, bazı ülke ve örgütlerin Çin'e yönelik suçlamalarında gerçekleri göz ardı ettiğini, doğruyla yanlışı birbirine karıştırdığını ve Çin'in içişlerine karıştığını kaydetti.

Guo, "Çin, bu durumu şiddetle kınayıp kesinlikle reddetmektedir" dedi.

Taiwan sorununun, hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyen, tamamen Çin'in iç işlerine ait bir konu olduğunu belirten Guo, Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı baltalayanların asıl "Taiwan bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı faaliyetler ve onlara yardım ve yataklık eden dış güçler olduğunu vurguladı.

Guo, söz konusu ülke ve örgütlerin Taiwan Boğazı'nda gerçekten barış ve istikrar istemeleri halinde uluslararası toplumun tek Çin ilkesi konusunda baskın uzlaşısını takip etmesi, Çin'e yapılan siyasi taahhütleri yerine getirmesi, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve "Taiwan bağımsızlığına" her şekilde karşı çıkması gerektiğini ifade etti.

Guo, "Taiwan'ın bağımsızlığı" için yaygara koparmanın Çin'i bölmek, "Taiwan bağımsızlığına" destek vermenin Çin'in içişlerine karışmak ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" yardım ve yataklık etmenin Taiwan Boğazı'ndaki istikrarı bozmak anlamına geldiğini dile getirdi.

Guo, ortak tatbikatların Lai Ching-te yanlısı yetkililerin "Taiwan bağımsızlığına" yönelik saldırgan provokasyonlarına karşı ciddi bir cezalandırma, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barışı kasıtlı şekilde baltalayan "Taiwan'ın bağımsızlığını" savunan ayrılıkçı güçlere karşı güçlü bir uyarı ve ulusal egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik sorumlu bir hamle olduğunu söyledi.

Guo, "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik provokasyonlar sürdükçe, cezalandırmaların da süreceğini belirtti.

Sözcü, "Hiçbir kimsenin ya da hiçbir gücün hiçbir şekilde Taiwan'ı Çin'den ayırmasına izin vermeyeceğiz. Ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla korumaya yönelik gerekli her türlü önlemi alacağız" dedi.