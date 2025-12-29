Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Muharebe Hazırlık Devriyeleri İçin Taiwan'ın Doğusuna Bombardıman Uçakları Gönderdi
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası'nın doğusunda uzak deniz muharebe hazırlıkları için bombardıman görev güçleri gönderdi. Hedef, askeri birliklerin manevra kabiliyetlerini test etmek.
NANJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Shi Yi, uzak deniz muharebe hazırlık devriyeleri yürütmek üzere Taiwan Adası'nın doğusuna bombardıman görev güçleri gönderdiklerini söyledi.
Shi pazartesi günü sevk edilen askeri birliklerin, uzak bölgelerde manevra yürütme kabiliyetlerini test amacıyla uzun mesafede baskın yapma ve ortak hassas saldırı gerçekleştirme gibi konulara odaklandığını belirtti.
Kaynak: Xinhua / Güncel