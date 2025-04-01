Çin, Taiwan Adası Çevresinde Büyük Askeri Tatbikat Düzenledi

NANJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı salı günü Taiwan Adası'nın kuzey, güney ve doğusundaki sularda birçok konuda tatbikat düzenledi.

Doğu Harekat Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada gemi ve uçak filolarının konvansiyonel füze birlikleri ve uzun menzilli roket fırlatma sistemleriyle koordineli şekilde havadan müdahale, deniz hedeflerine saldırı, karadaki hedeflere saldırı ve ortak abluka ve kontrol tatbikatı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada tatbikatın birliklerin entegre operasyonlar yürütme, operasyonel kontrolü ele geçirme ve çok yönlü hassas saldırılar yürütme yeteneklerini test etmeyi amaçladığı ifade edildi.