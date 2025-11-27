Çin, Silah Kontrolünde Yapıcı Rol Oynuyor

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Perşembe günü yayımlanan raporda, Çin'in uluslararası silah kontrolü, silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda yapıcı rol oynadığı ve bu alanlarda aktif inisiyatif ve çözümler sunduğu belirtildi.

Raporda, Çin'in dünya barışının mimarı, küresel kalkınmanın destekçisi ve uluslararası düzenin koruyucusu olduğu ve bu tutumunu sürdüreceği vurgulandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)